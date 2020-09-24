Вымогал взятку: В Краматорске СБУ задержала собственного сотрудника

Оперативники Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины задержали в Краматорске сотрудника спецслужбы за вымогательство взятки. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

«Досудебное следствие задокументировало, что следователь ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях требовал 30 тыс. долл. у иностранца, который является подозреваемым в уголовном производстве. За эту сумму злоумышленник обещал изменить правовую квалификацию состава правонарушения, а также содействие в заключении сделки о признании виновности и возврата изъятого имущества», – говорится в сообщении.

Сотрудника спецслужбы задержали в собственной квартире. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Правоохранители провели обыски по месту работы и жительства подозреваемого.

В суд подано ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.