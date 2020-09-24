Вентиляция с рекуперацией, новые коммуникации: В Селидово строят отделение неотложной медпомощи (Видео)

В Селидово (Донецкая обл.) в горбольнице строят отделение неотложной медицинской помощи.

В Селидовской городской больнице круглосуточно предоставляют медицинскую помощь. Кроме местных жителей, принимают пациентов с соседних населенных пунктов.

Сейчас в больнице строят отделение экстренной неотложной медицинской помощи – оно будет функционировать на базе приемного отделения. Масштабная реконструкция проходит в рамках национального проекта «Большая стройка».

В помещении работают подрядчики: шпаклюют, укладывают плитку, подводят новые коммуникации и сети. Предусмотрены отделка стен, потолков, полов, электромонтажные работы. Фасад больницы тоже обновят. Также заменят вентиляцию – новая будет с рекуперацией.

Медики уверены: новое отделение – это шаг к европейскому уровню обслуживания пациентов. «Условия оказания медпомощи должны быть на современном уровне, с современным оборудованием», – сообщила медицинский директор Селидовской центральной городской больницы Ольга Братишко.

Стоимость работ – более 20 млн грн. Строительство планируют завершить до нового года.

В целом же в этом году в рамках программы «Большая стройка» в Украине обновят практически 800 медучреждений.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»