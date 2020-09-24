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Убытков на 4 миллиона: На Донетчине раскрыли банду «черных» лесорубов

24.09.20 13:14
Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области
Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области

В Донецкой области правоохранители разоблачили группу «черных» лесорубов, которые промышляли незаконной вырубкой деревьев в 4-х районах. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

«Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2019-2020 годов четверо жителей Донетчины с целью получения незаконной прибыли с помощью цепных бензо- и электропил осуществляли несанкционированные вырубки деревьев породы акация, дуб, тополь и ясень на территории Добропольского, Марьинского, Бахмутского и Покровского районов», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, средняя стоимость древесины для населения составляла 700 грн/куб.м. В целом злоумышленниками причинен ущерб окружающей среде на сумму около 4 млн грн.

В ходе обыска по местам проживания фигурантов и складском помещении, где хранилась древесина, обнаружены и изъяты черновые записи, копии лесорубных билетов, КАМАЗ для транспортировки дров, пистолет Флобера, 35 куб/м дров и 27 тыс. грн.

Действия правонарушителей квалифицированы по ч. 4 ст. 246 («Незаконная порубка леса, повлекшая тяжкие последствия») УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

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