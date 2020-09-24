В переговорах по Донбассу Украина не идет на шантаж, – Зеленский

Украина не идет на шантаж в переговорах по Донбассу. Государство делает все для сохранения диалога с Россией как субъектом минского процесса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 сентября, в ходе визита в Словакию, передает «РБК-Украина».

«Украина не идет на шантаж. Это видит и ЕС, и Россия, но мы находим баланс для проведения заседаний ТКГ (Трехсторонней контактной группы – ред.) и для сбалансированного диалога с Россией, как субъекта минского процесса. Он хрупкий, не стабилен. Но мы делаем все, что это диалог был», – заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что результат этих переговоров – режим прекращения огня на Донбассе.

«Результат мы видим какой – сложный режим прекращения огня, но он есть», – отметил Зеленский.

Он также напомнил, что Украина ждет встречи в Нормандском формате, однако пока ее точной даты нет.

«Что касается встречи советников, я скажу откровенно – мы ждем встречи. Нам нужна встреча, за которой следует результат. Если встречались наши советники и потом встречались лидеры "нормандской четверки" – то потом мы вернули домой 140 живых людей», – сказал Зеленский.

Президент добавил, что после встречи советников должна состояться встреча лидеров «нормандской четверки». Сейчас идет подготовка к ее проведению.