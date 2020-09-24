В случае необходимости на Луганщине откроют еще 5 опорных инфекционных отделений

В случае необходимости на Луганщине заработают еще 5 опорных инфекционных отделений. Об этом рассказала представитель Департамента здравоохранения ОГА Татьяна Верескун во время пресс-конференции, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Верескун сообщила, что на сегодняшний день в области 5 больниц «первой волны» рассчитаны на лечение 165 пациентов с COVID-19. Сейчас заполнены 77 коек этих отделений. С подозрением на диагноз в условиях стационара находятся 22 больных.

Представитель Департамента здравоохранения отметила, что все больницы обеспечены необходимым количеством средств индивидуальной защиты для всех работников, аппаратами искусственной вентиляции легких и др.

В случае вероятного роста показателей заболеваемости, областная власть готовит к открытию пять больниц «второй волны» для оказания медицинской помощи населению. Они должны быть рассчитаны для еще 90 пациентов. Перечень этих больниц направлен для согласования и утверждения в Министерство здравоохранения Украины.

Материально-техническое обеспечение отделений должен распределить профильный департамент облгосадминистрации. Туда будут направлены аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты.