В «ЛНР» усиливают карантин: В Луганске отменены массовые мероприятия

В «ЛНР» усиливают меры карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом. Так, в Луганске отменено проведение массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба «администрации» Луганска.

«Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) рекомендовала отменить в Луганске массовые мероприятия с количеством участников более 50 человек и культурно-массовые мероприятия в учреждениях образования», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» уверяют, что на территории Луганска проводятся противоэпидемические мероприятия, в частности, санитарная обработка городского общественного транспорта и павильонов ожидания, дезинфекция лавочек в парках и скверах.

Напомним, по состоянию на 24 сентября в «ЛНР» зафиксировано 890 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки зарегистрированы 2 летальных случая от COVID-19. Всего выздоровели – 736 человек, умерли – 29 пациентов.