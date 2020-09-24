RU
Все новости

В «ЛНР» усиливают карантин: В Луганске отменены массовые мероприятия

24.09.20 14:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» усиливают меры карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом. Так, в Луганске отменено проведение массовых мероприятий с количеством участников более 50 человек. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба «администрации» Луганска.

«Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) рекомендовала отменить в Луганске массовые мероприятия с количеством участников более 50 человек и культурно-массовые мероприятия в учреждениях образования», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» уверяют, что на территории Луганска проводятся противоэпидемические мероприятия, в частности, санитарная обработка городского общественного транспорта и павильонов ожидания, дезинфекция лавочек в парках и скверах.

Напомним, по состоянию на 24 сентября в «ЛНР» зафиксировано 890 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки зарегистрированы 2 летальных случая от COVID-19. Всего выздоровели – 736 человек, умерли – 29 пациентов.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк