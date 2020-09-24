Натянутые: Старший сын ликвидированного Захарченко рассказал об отношениях с отцом (Фото)

У первого «главы ДНР» Александра Захарченко, который был ликвидирован в 2017 году, и его старшего сына Сергея были натянутые отношения. Об этом рассказал Сергей Захарченко российскому изданию «Украина.ру».

Сейчас старшему сыну первого «главы ДНР» 23 года, он женат на дончанке Юлии. «Свадьбу сыграли в феврале 2020 года в Донецке», – отмечает издание.

Сергей родился, когда его отцу едва исполнился 21 год. Когда мальчику было 7 лет, родители развелись. После развода, по словам Сергея, отец приезжал раз в году.

До начала военного конфликта Сергей Захарченко жил в Донецке в районе Путиловского автовокзала. 26 мая район попал под обстрел, и парня от осколков тогда спасло дерево. В тот день он получил легкую контузию.

Вторую контузию он получил в день взрыва в кафе «Сепар», когда был ликвидирован Александр Захарченко. Сергей уверяет, что приехал в кафе с Юлией и ее мамой до того, как туда прибыл его отец, и они не знали, что встретят «главу ДНР». «Просто зашли поесть», – пояснил мужчина.

Юлия в тот день в «Сепаре» сидела так, что видела всю картину до взрыва. «Нам принесли хачапури по-аджарски и картошку фри с соусом, были еще какие-то напитки, чай холодный», – рассказывает она.

Через 10-15 минут приехал Захарченко. «Мы это поняли по машинам и мигалкам. Сразу стало много машин. Я видела лицо главы перед смертью, оно было очень счастливым, он улыбался. Сережа не видел отца, он сидел спиной, а мне было хорошо его видно», – сообщила Юлия.

Сын Захарченко считает, что Юлия спасла ему и своей матери жизнь. Когда Сергей и мама Юлии встали, она сказала, чтобы они «успокоились и не мельтешили», и что старший Захарченко сам к ним подойдет.

После этого произошел взрыв, девушка вылетела через окно, отброшенная взрывной волной. Потом она помогла выбраться маме. Сергей сидел дальше от окна, его сильно контузило, он потерял ориентацию. Некоторое время затем он провел в больнице.

Свои отношения с отцом Сергей охарактеризовал как «весьма натянутые». «Случаи, когда я чувствовал, что он мой отец, были довольно редкими. Ну, так бывает… Когда мужчина заводит вторую семью, до первой семьи дело и руки не всегда доходят. Тут и обвинять его не стоит, это абсолютно нормальная ситуация. Точнее, не самая нормальная, но часто встречающаяся… Чего мне недоставало от него – это отцовских советов. Были такие моменты, когда я остро нуждался в них, но не получал», – поделился он.

Также Сергей сообщил, что Александр Захарченко не хотел «светить» свою семью. «Даже близкое окружение отца не знало, что я его сын, не говоря уже о более дальних людях», – утверждает он.

Сергей с женой сейчас живут в Москве, иногда приезжают в Донецк.

Напомним, что первый «глава ДНР» Александр Захарченко был взорван 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар». Захарченко похоронили 2 сентября на кладбище «Донецкое море».

Однако даже после смерти 42-летнего Захарченко нет однородной информации о его семье. На его сайте как «главы ДНР» было указано, что он женат, воспитывает четверых сыновей. Но до сих пор противоречивы сведения – сколько у него было браков и сколько сыновей родилось в каждом из них.

По информации донецких СМИ, Захарченко был женат дважды, обеих жен зовут Натальями. В первом браке у Захарченко родилось три сына. Вторая супруга – Наталья Гладкова родилась в 1986 году в Донецке. По неподтвержденным данным отношения Захарченко с Гладковой не узаконены (хотя обручальное кольцо на правой руке женщины присутствует). С ней «глава республики» начал появляться на публике осенью 2014 года, во время своей избирательной кампании на пост «главы ДНР». Гладкова 30 июля 2015 года родила четвертого сына Захарченко, которого назвали Александром.

В то же время «депутат народного совета ДНР» Клавдия Кульбацкая в 2015 году отмечала, что у Захарченко всего один брак, и что все дети от одной супруги. «Наталья – его законная жена, которая родила ему четверых сыновей», – заявила она в комментариях российским СМИ.

9 мая 2019 года впервые показали двух сыновей Захарченко, близнецы попали в кадры видео шествия «Бессмертный полк».