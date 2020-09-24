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Ордена, медали, звания: Государственные награды вручили 24 жителям Донетчины

24.09.20 14:58
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

Недавними указами президента Украины 24 жителя Донетчины удостоены государственных наград. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сегодня вручил награды лично.

Среди наград – ордена «За заслуги» III степени, «За доблестный шахтерский труд» III степени, орден Княгини Ольги III степени, медали «За труд и доблесть».

Также президент присвоил почетные звания – «Заслуженный врач Украины», «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины», «Заслуженный горняк Украины», «Заслуженный шахтер Украины».

«Спасибо всем награжденным за ваше упорство. Мне приятно, что Донецкая область имеет таких трудолюбивых и талантливых людей. Уверен, что среди наших земляков есть еще много тех, кто достоин самых высоких государственных наград», – подчеркнул Павел Кириленко.

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