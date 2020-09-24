COVID-19: Ляшко рассказал, уйдет ли Украина на жесткий карантин

В Украине не планируется жесткий карантин в ближайший месяц, хотя эпидемиологическая ситуация ухудшается. Чтобы не допустить национального локдауна, украинцы должны строго придерживаться карантинных правил. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в своем блоге на «НВ».

По его словам, несмотря на рост заболеваемости, в Украине ситуация тревожная, но не критичная. Он напомнил, что в Испании или Франции сейчас более 10 тыс. случаев в сутки.

Ляшко считает, что жесткого карантина в Украине не должно быть, если будут соблюдаться противоэпидемиологические требования – как самими людьми, так и бизнесом.

«Если мы все будем их соблюдать, никакого полного карантина не должно быть в нашей стране. Предел – количество занятых больничных коек. Иначе система здравоохранения может оказаться на грани коллапса, поскольку, кроме "ковидных" больных, у нас еще есть люди с инфарктами, инсультами и другими заболеваниями, кому неотложная помощь должна предоставляться… Повторюсь: никто не будет никого закрывать, если мы будем придерживаться санитарных норм, и эпидемию можно будет контролировать», – сказал главный санврач страны.

Он указал на тревожный момент: на сегодняшний день заполненность коек в «коронавирусных» больницах уже на грани 50%.

Также чиновник Минздрава отреагировал на слухи, что якобы после местных выборов 25 октября Украину могут закрыть на жесткий карантин.

«И по поводу национального локдауна, то я бы не привязывался ни к какой дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом. Другие страны показывают пример. Израиль уже пошел. Здесь мало надеяться на то, что мы не повторим этот опыт, хотя нужно все для этого делать», – резюмировал Ляшко.