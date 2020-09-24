На Луганщине ранее судимый мужчина «для себя» хранил 7 бутылок с наркотиками

На Луганщине полицейские изъяли у местного жителя 5 литров опия. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

«Почти 5 л жидкости, похожей на ацетилированный опий, обнаружили и изъяли сотрудники Сватовского отдела полиции по месту жительства ранее судимого 44-летнего мужчины. В ходе проведения санкционированного обыска домовладения сватовчанина, полицейские обнаружили и изъяли 7 пластиковых бутылок по 0,5 и 1 л, в которых находилась темная жидкость с характерным запахом ацетилированного опия», – говорится в сообщении.

Кроме того, изъят 1 кг вещества растительного происхождения черного цвета, внешне похожего на семена мака, которое было обработано жидкостью с характерным запахом ацетона.

Отмечается, что мужчина ранее уже был осужден за аналогичные преступления. Он объяснил полицейским, что делал наркотик для собственного употребления.

Изъятое направлено на исследование. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 309 УК Украины «Незаконное хранение наркотических средств».