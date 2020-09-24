В Донецкой ОГА рассказали, куда потратили почти 80 миллионов COVID-фонда

В Донецкой области на борьбу с COVID-19 было выделено 137,6 млн грн из областного бюджета, из них использовали 79,7 млн грн. Об этом сегодня, 24 сентября, в ходе коллегии Донецкой облгосадминистрации сообщила и.о. директора департамента экономики ДонОГА Галина Чурикова, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Особое внимание уделялось поддержке медицинской отрасли. В первую очередь финансировались мероприятия, направленные на преодоление распространения пандемии COVID-19. Так, из областного бюджета выделено более 68 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты, средств дезинфекции, лекарственных средств, изделий медицинского назначения. Их получили 44 больницы», – рассказала Галина Чурикова.

Она также отметила, что закуплено около 500 единиц оборудования на 53 млн грн.

«Важным направлением стала поддержка медицинских работников, которые ежедневно борются за жизнь и здоровье людей. Обеспечено премирование в размере 300% заработной платы работников лабораторий, которые проводят тестирование. За апрель-август эти выплаты составили 662 тыс. грн. В марте 2002 года проведены разовые выплаты медработникам, которые непосредственно заняты лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, на общую сумму 1,7 млн грн», – перечислила руководитель областного департамента экономики.

Чурикова добавила, что в областном бюджете также предусмотрены средства на выплату материальной помощи работникам учреждений здравоохранения в случае заболевания COVID-19 в сумме 8,1 млн грн.

Всего на финансовую поддержку медработников выделено 9,3 млн грн. средств областного бюджета.