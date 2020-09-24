В 6 раз больше: На покупку жилья для ВПЛ в 2021 году выделят рекордную сумму

В проекте госбюджета на 2021 год на программу приобретения временного жилья «70 / 30» заложено 125 млн грн. Это наибольшая сумма с момента ее реализации. Об этом сообщила Ирина Калупаха, начальник Управления социально-гуманитарной политики и ВПЛ Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передают «Донецкие новости».

Программа «70 / 30» предусматривает приобретение временного жилья для переселенцев, в которой 70% финансирования обеспечивает госбюджет, а 30% – местные бюджеты. Данную программу реализует Минреинтеграции (ранее – МинВВОТ).

«Наше министерство занимается программой по субвенциям местным громадам на приобретение временного жилья для внутреннее перемещенных лиц (ВПЛ). Она начала действовать в 2017 году, с этого периода по 2019 год временным жильем обеспечено более 800 переселенцев. В 2020 году мы планируем обеспечить жильем еще 260 человек, на это выделено 20 млн грн», – сказала Калупаха.

В 2019 году на программу «70 / 30» было выделено 35 млн грн, в 2020-м – 20 млн грн. При этом в министерстве отмечали, что потребность в ее финансировании на год составляет минимум 100 млн грн.

На следующий год запланировано в 6 раз больше средств, чем в 2020-м. «В проекте госбюджета на 2021 год мы заложили 125 млн грн, это существенно больше, чем в предыдущие годы. И мы надеемся, что это предложение поддержит правительство и Верховная Рада [при итоговом голосовании за госбюджет]. Мы понимаем, что даже эта сумма не сможет решить проблему полностью. Поэтому надеемся, что также будет помощь от международных партнеров», – заключила Ирина Калупаха.

Как сообщалось ранее, программа «70 /30» предусматривает приобретение в коммунальную собственность квартир на вторичном рынке недвижимости. Затем данные квартиры по бальной системе распределяются между переселенцами, которые относятся к незащищенным и малообеспеченным категориям.

С 2017 по 2020 годы включительно общая сумма средств, предусмотренных бюджетом на временное жилье, составила 105 млн грн. Всего за 3 года были приобретены 271 квартира и 2 жилых дома. Рекордсмен – Мариуполь, за 2 года город получил более 35 млн грн, на которые приобрели 183 квартиры.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube