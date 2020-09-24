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Разминирование Луганщины: За сутки выявлены более 30 взрывоопасных предметов

24.09.20 15:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали в двух районах Луганщины более 8 га территории и обнаружили более 30 взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 23 сентября, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было обследовано 8,39 га территории области в Попаснянском и Станично-Луганском районах, где обнаружены и изъяты 9 артиллерийских снарядов, 23 минометных мины и 2 гранаты», – говорится в сообщении.

Также, в рамках совместного проекта ГСЧС и Датского совета по делам беженцев / Датской группы по разминированию, по разминированию загрязненной взрывоопасными предметами территории Луганщины, обследованы 0,089 га в Попаснянском районе, где нашли и передали под охрану Национальной гвардии 4 артснаряда и 1 минометную мину.

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