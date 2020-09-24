На Донетчине восстановят еще один мост, разрушенный в боях 2014 года (Фото)

В поселке Щербиновка (относится к городу Торецку, Донецкая обл.) будут восстанавливать мост через реку Кривой Торец, разрушенный в ходе боевых действий в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Торецка.

Как отмечают в ВГА, вопрос восстановления моста поднимался с 2014 года. Но в связи с тем, что он соединяет населенные пункты Ильиновской территориальной громады и города Торецка, решение по восстановлению не могли принять, так как было не определено, чьей собственности принадлежит мост – Торецка или Ильиновской ОТГ.

В 2017 году мост приняли в коммунальную собственность территориальной громады города Торецка, в 2018 году была разработана проектно-сметная документация на реконструкцию моста.

«При содействии председателя Донецкой областной государственной администрации, руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко на восстановление моста выделены средства из областного бюджета (13,135 млн грн). Сейчас департаментом развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации проведены торги, заключен договор с подрядчиком и начаты работы по реконструкции моста», – сообщили в Торецкой ВГА.

Работы по восстановлению моста и транспортного сообщения планируют завершить в самые короткие сроки.