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Доуправлялись: В Макеевке высыхает водоем вблизи закрытой шахты (Фото)

24.09.20 16:26
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.), в поселке Ханженково Советского района города, высыхает водоем. «Больничный» ставок, который питали шахтные воды с шахты №21, значительно обмелел. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Значительно, наверное, не то слово – местные жители не припомнят, чтобы водоем настолько усыхал. Власти ситуацию не комментируют, есть дела поважнее. Люди гадают, с чем связано высыхание ставка. Как возможные причины называют жаркое лето, долгое отсутствие дождей. Но наиболее вероятная причина – то, что перестали откачивать воду с закрытой 21-й шахты», – пишет один из местных Telegram-каналов.

Люди предполагают, что в результате высыхания водоема значительно пострадает местная флора и фауна. В данное время остался лишь один небольшой родник, который может подпитывать водоем, но его не хватает.

«Есть вероятность, что ставок вообще вскоре исчезнет, как это происходит с озерами и реками в ЛНР… Доуправлялись», – резюмирует тему паблик.

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