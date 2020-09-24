Очистка электропроводов от деревьев: В лидерах – Краматорск, Мариуполь и Славянск

В Донецкой области энергетики расчищают от деревьев вдоль трасс линий электропередач. Падение деревьев и касание ветвями проводов – одна из основных причин аварийных отключений электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК Донецкие электросети.

Среди крупнейших городов региона лидеры по обрезке Краматорск, Мариуполь и Славянск. Так, за 8 месяцев этого года в Краматорске и Мариуполе освободили от веток около 5 км линий, в Славянске – 4 км

«Расчищая трассы воздушных линий, мы защищаем их от обрывов проводов и коротких замыканий в непогоду», – уточнил генеральный директор компании Алексей Дегтярев.

Энергетики напоминают, что согласно «Правилам охраны электрических сетей», высаживать деревья под линиями электропередач запрещено. А если они уже там есть – энергетики просят жителей частного сектора вовремя обрезать деревья, которые приблизились к линиям електропередач, чтобы не допустить аварийных ситуаций. «Для этого необходимо подать заявку на отключение линии, согласовать время и только потом обрезать деревья в радиусе не менее метра от линии», – рассказали в ДТЭК.

Подать заявку на отключение, сообщить об оборванных проводах, деревьях, повисших на линии электропередач, можно через средства связи ДТЭК Донецкие электросети, указанные на сайте компании.