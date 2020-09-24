Перенес более 30 операций: Умер морпех, которого ранил снайпер на Донбассе

Сегодня, 24 сентября, скончался морской пехотинец, который был ранен на Донбассе в июне. Об этом сообщает 503-й отдельный батальон морской пехоты Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.



«Более трех месяцев Константин Оверко боролся за жизнь, перенес более 30 сложных операций. 20 июня 2020 года его тяжело ранил мокшанский снайпер. Сегодня ночью 24 сентября Костя умер в больнице. ...Брат, мы отомстим», – написали боевые побратимы.