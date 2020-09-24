В «ДНР» сообщили размер пособия на детей до 3-х лет

В «ДНР» ежемесячное пособие на ребенка возрастом до 3-х лет составляет 2500 руб. (1 020 грн по местному курсу валют). Об этом сегодня, 24 сентября, сегодня сообщает пресс-служба «министерства труда и соцполитики ДНР».

«Размер выплаты составляет 2500 руб. на каждого ребенка. Если говорить про среднемесячный контингент получателей, то он составляет более 31 000 человек. И следует отметить, что за 8 месяцев текущего года общая сумма выплаченной помощи составила около 646 млн руб. (264 млн грн, – ред.)», – говорится в сообщении.

Такое пособие назначается одному из родителей ребенка, в том числе несовершеннолетнему, или опекуну, который постоянно проживает с ребенком. Выплаты идут с месяца обращения по месяц достижения ребенком возраста 3-х лет. Пособие назначается как для работающих родителей, так и для безработных.

Как сообщалось ранее, в 2021 году в «ДНР» планируют повысить пенсии и соцпособия в два этапа. Третье повышение ожидается с 1 января 2022 года, после чего, как заверяют в «республике», выплаты достигнут уровня Ростовской области (РФ).