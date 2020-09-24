«Доступные кредиты 5-7-9%»: На Донетчине деньги смогли получить всего 36 заемщиков

В Донецкой области госпрограмма «Доступные кредиты 5-7-9%» не заработала в полном объеме. Кредит смог получить только каждый 15-й предприниматель, который подал заявку. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе коллегии Донецкой облгосадминистрации сегодня, 24 сентября, сообщила и.о. директора департамента экономики ДонОГА Галина Чурикова.

Она отметила, что в контексте решения экономических проблем области особое значение приобретает государственная поддержка. Для этого и была введена государственная программа «Доступные кредиты 5-7-9%».

«По оперативным данным банков-партнеров, в Донецкой области подано около 530 заявок на получение кредитов. Однако предоставлено только 36 кредитов на сумму 35,1 млн грн. Это демонстрирует, что для бизнеса Донетчины программа не работает в полном объеме», – констатировала Чурикова.

По ее словам, этот вопрос уже обсуждается на уровне министерств, в том числе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В результате принято решение о необходимости внесения изменений в действующий порядок оказания государственной поддержки, чтобы упростить условия кредитования для субъектов предпринимательства Донецкой и Луганской областей.

Среди факторов, которые сдерживают реализацию программы в Донецкой области, специалисты ОГА выделили следующие:

преимущество дается действующему бизнесу в сравнении с новосозданным;

есть дополнительные требования для заемщиков – высокие требования к залогу, страхование залога, большой размер первого взноса, предоставление дополнительной финансовой отчетности;

неготовность банков давать кредиты из-за ограничений, установленных законом Украины «О временных мероприятиях на период проведения АТО» в части невозможности реализации залогового имущества.

Напомним, «Доступные кредиты 5-7-9%» – это утвержденная правительством Украины программа, которая направлена на упрощение доступа микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию, усиление конкурентоспособности такого бизнеса. Максимальная сумма кредита – не ограничивается, но максимальная сумма государственной помощи не может превышать эквивалентную 200 тыс. евро за трехлетний период.