Почти 90 мин: Войска «Л-ДНР» минируют автодороги вблизи населенных пунктов

С начала сентября были зафиксированы несколько фактов минирования войсками «Л-ДНР» мирной территории Донбасса. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает штаб Операции Объединенных сил со ссылкой на данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В частности, во время выполнения наблюдательных полетов беспилотники СММ ОБСЕ на неподконтрольной Украине территории заметили 87 противотанковых мин:

28 августа – 10 противотанковых мин на западной окраине поселка Трудовские в Петровском районе Донецка, которые были установлены в 2 ряда и заблокировали дорогу, ведущую в направлении города Марьинка;

1 сентября – 23 противотанковые мины, установленные поперек рулевой дорожки на территории разрушенного международного аэропорта «Донецк»;

4 сентября – 4 противотанковые мины, установленные в один ряд поперек западной полосы автодороги, и 7 сентября – 8 противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги, вблизи села Веселая Гора (Луганская обл.);

13 сентября – 14 противотанковых мин, установленных поперек автодороги вблизи села Саханка (Донецкая обл.);

13 сентября – 8 противотанковых мин, установленных в один ряд поперек, и 20 противотанковых мин, установленных неплотными группами, на автодороге вблизи села Веселая Гора (Луганская обл.).

Кроме того, 19 сентября члены патруля Миссии заметили противопехотную мину (МОН-200) вблизи села Молодежное (Луганская обл.).

«Кроме того, российско-оккупационные войска применяют и скрытые способы минирования территории, в частности противопехотными минами ПОМ-2, которые имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23-24 часа). Для доставки таких мин используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7. Радиус сплошного поражения такой мины составляет до 16 метров», – отметили в штабе ООС.