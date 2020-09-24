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Почти 90 мин: Войска «Л-ДНР» минируют автодороги вблизи населенных пунктов

24.09.20 17:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

С начала сентября были зафиксированы несколько фактов минирования войсками «Л-ДНР» мирной территории Донбасса. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает штаб Операции Объединенных сил со ссылкой на данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В частности, во время выполнения наблюдательных полетов беспилотники СММ ОБСЕ на неподконтрольной Украине территории заметили 87 противотанковых мин:

  • 28 августа – 10 противотанковых мин на западной окраине поселка Трудовские в Петровском районе Донецка, которые были установлены в 2 ряда и заблокировали дорогу, ведущую в направлении города Марьинка;
  • 1 сентября – 23 противотанковые мины, установленные поперек рулевой дорожки на территории разрушенного международного аэропорта «Донецк»;
  • 4 сентября – 4 противотанковые мины, установленные в один ряд поперек западной полосы автодороги, и 7 сентября – 8 противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги, вблизи села Веселая Гора (Луганская обл.);
  • 13 сентября – 14 противотанковых мин, установленных поперек автодороги вблизи села Саханка (Донецкая обл.);
  • 13 сентября – 8 противотанковых мин, установленных в один ряд поперек, и 20 противотанковых мин, установленных неплотными группами, на автодороге вблизи села Веселая Гора (Луганская обл.).

Кроме того, 19 сентября члены патруля Миссии заметили противопехотную мину (МОН-200) вблизи села Молодежное (Луганская обл.).

«Кроме того, российско-оккупационные войска применяют и скрытые способы минирования территории, в частности противопехотными минами ПОМ-2, которые имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23-24 часа). Для доставки таких мин используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7. Радиус сплошного поражения такой мины составляет до 16 метров», – отметили в штабе ООС.

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