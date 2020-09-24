Фильм о Донбассе после войны стал претендентом на «Оскар» от Украины

Украинский оскаровский комитет выбрал драму Валентина Васяновича «Атлантида / Atlantis» национальным претендентом на премию Американской киноакадемии «Оскар». Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает Государственное агентство по вопросам кино Украины в Facebook.

Лента будет представлена в категории «Международный полнометражный фильм». В этом году в этом году участие в национальном отборе принимали 3 фильма.

Украинская премьера фильма состоится уже 26 сентября, в рамках международной конкурсной программы 11-й Одесского международного кинофестиваля. В украинский кинопрокат «Атлантида» выйдет 5 ноября 2020 года.

«События фильма Валентина Васяновича разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь», – говорится в описании фильма.

Мировая премьера «Атлантиды» состоялась на Венецианском кинофестивале в секции «Горизонты», где картина получила историческую для Украины победу.

В Госкино отмечают, что «Атлантида» уже имеет широкий международный успех – фильм показали более чем 50-ти фестивалях, где кроме Венецианской победы, он получил еще четыре Гран-при. Ленту приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран. Кроме того, «Атлантида» вошла в длинный список премии Европейской киноакадемии.

93-я церемония вручения премии «Оскар» за достижения в области кинематографа 2020 года состоится 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе.