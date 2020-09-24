Дедлайн – 10 октября: Переселенцев и жителей Донбасса зовут на бесплатные курсы по программированию и SMM

Всеукраинская школа программирования Codarium Academy приглашает переселенцев на бесплатные онлайн-курсы по программированию и IT-маркетингу. Прием заявок – до 10 октября. Об этом сообщается на сайте школы.

В рамках гранта предлагают две тематики бесплатных курсов на выбор:

автоматизация тестирования программного обеспечения – 100 мест, курс рассчитан на 6 месяцев;

маркетинг в социальных сетях (SMM) – 100 мест, курс рассчитан на 5 месяцев.

Принять участие в конкурсе могут:

жители Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской областей, подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей;

при отборе участников преимущество будет отдано переселенцам и представителям социально-уязвимых групп, но подаваться могут все желающие.

Курсы не требуют предварительного опыта в программировании, но слушатели должны отвечать следующим требованиям:

быть старшие 18 лет;

быть уверенными пользователями компьютера;

иметь регулярный доступ к компьютеру и сети интернет для обучения в онлайн-формате.

Для того, чтобы получить грант на бесплатное участие, необходимо:

выбрать курс на сайте школы;

там же заполнить заявку;

там же пройти отбор (выполнить тестовое задание и написать мотивационное письмо).

Списки зачисленных участников будут опубликованы за несколько дней до начала занятий (конец октября). Прием заявок открыт до 10 октября.