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За год средняя зарплата на Донетчине выросла на 9%

24.09.20 18:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В июле средняя номинальная зарплата на подконтрольной Украине части Донецкой области составила 13 071 грн. За месяц она выросла на 5%, а за год (в сравнении с июлем-2019) – на 9%. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

При этом в регионе сохраняется задолженность по выплатам зарплаты.

Так, на 1 августа на всех предприятиях она составила 753,3 млн грн (без учета неподконтрольной территории). «Невыплаченная зарплата эквивалентна 16% фонда оплаты труда, начисленного за июль», – уточнили в управлении.

Задолженность же на экономически активных предприятиях на 1 августа составила 409,7 млн грн, или 54% всех долгов по выплате зарплаты. Основная доля невыплат приходится на угледобывающую промышленность.

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