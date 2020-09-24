За 6 месяцев: В Краматорске достроили спортивно-оздоровительный комплекс (Фото)

В Краматорске завершено сооружение спортивно-оздоровительного комплекса на улице Парковой, который построили за 6 месяцев в рамках госпрограммы «Большая стройка». Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Новый спортивно-оздоровительный комплекс включает футбольное поле с искусственным покрытием размером 105х68 метров и беговые дорожки с современным покрытием вокруг него, площадку для пляжного волейбола 24х14 м, теннисный корт 40х20 м, спортплощадку для занятий воркаутом с антивандальным тренажерным оборудованием.

На территории комплекса оборудованы раздевалки, душевые для спортсменов, наружное освещение и трибуны на 480 зрительских мест. Также обустроен пандус, асфальтовая подъездная дорога и места для парковки автотранспорта.

Стоимость проекта составила 39,8 млн грн, работы финансировались за счет средств Государственного фонда регионального развития, городского и областного бюджетов.

Напомним, в перечень объектов Донецкой области в рамках программы «Большая стройка» входят 5 стадионов, два из которых – в Краматорске. Первым 14 мая было открыто крытое футбольное поле с искусственным покрытием в городском парке культуры и отдыха «Сад Бернацкого». Кроме Краматорска, новый стадион вскоре откроют в городе Волноваха, также в Селидово и Славянске завершаются работы по реконструкции городских стадионов.