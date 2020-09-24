В «ДНР» будут снимать отпечатки пальцев всем, кто получает «республиканские паспорта»

В «ДНР» всех получающих «республиканские паспорта» обяжут проходить процедуру дактилоскопии. Такое решение сегодня, 24 сентября, принял «народный совет ДНР», сообщают местные интернет-ресурсы.

«Изменения предполагают расширение круга субъектов, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации. К ним относятся лица, обратившиеся в территориальные органы и подразделения органов министерства внутренних дел, осуществляющих функции контроля и надзора в сфере миграции с заявлением о выдаче паспорта ДНР», – заявил «председатель комитета НС по безопасности и обороне» Виталий Кравец.

Как сообщается, «документ» направят на подпись «главе ДНР», и он вступит в силу со дня опубликования.

Ранее сообщалось, что «паспорта ДНР» получили более 550 тыс. человек.