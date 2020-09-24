Переселенцы и карантин: Больше всего потеряли работу на западе и в Киеве, а на востоке – рост трудоустройства

Во время карантина сократилась занятость переселенцев в большинстве регионах Украины. Однако на востоке страны уровень их трудоустройства вырос. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе презентации Отчета национальной системы мониторинга по ВПЛ* за период март-июнь 2020 года сообщил менеджер программ представительства МОМ в Украине Роман Лунин.

В марте-июне трудоустроенными оставались 46% переселенцев. «Однако уже в марте этого года мы наблюдаем очень резкое (почти на 10% в сравнении с сентябрем) падение уровня удовлетворения ВПЛ возможностью трудоустройства. Очень сильно осложнились условия поиска работы и условия труда», – сказал Лунин.

Исследование показало, что во время карантина почти четверть переселенцев (24%) должны были брать отпуска за свой счет. «При этом среди общего населения Украины, по разным оценкам, эта часть составляла 15-17%. Среди всех возрастных групп переселенцев женщины чаще должны были брать отпуска за свой счет», – рассказал представитель МОМ.

Ситуация с трудоустройством лучше всего у переселенцев в возрасте 20-64 лет – в этой категории 56% переселенцев трудоустроены. «Но если в целом по стране в этой возрастной категории трудоустроены 67%, то в отношении переселенцев все-таки доля таких людей еще недостаточна. Поэтому мы пока еще не можем говорить о равенстве доступа к трудоустройству между ВПЛ и членами принимающих громад», – добавил Лунин.

Больше всего проблем с поиском работы у женщин-переселенок: по состоянию на июнь в возрасте 20-64 лет имели работу лишь половина из них. А вот среди мужчин-ВПЛ работают 72%, что соответствует общенациональному показателю.

«Особенно трудно найти работу женщинам, которые имеют детей школьного и дошкольного возраста. Также трудно найти работу жителям Донбасса, которые до перемещения работали в угольной отрасли. И на подконтрольной Украине территории мы не можем их обеспечить такими же местами трудоустройства», – прокомментировала Ирина Калупаха, начальник Управления социально-гуманитарной политики и ВПЛ Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По сравнению с сентябрем 2019 года в июне 2020 года отмечается падение занятости переселенцев возрастом 20-64 года в большинстве регионах страны. Так, уровень трудоустройства ВПЛ упал:

на западе Украины – на 17%;

в городе Киеве – на 16%;

в Киевской, Черниговской, Житомерской, Винницкой и Одесской областях – на 8%;

в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях – на 5%.

Примечательно, что на востоке страны в период карантина увеличилось число трудоустроенных переселенцев:

в Харьковской, Днепропетровской и Запорожескй областях – рост на 5%;

на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей – рост на 2%.

«Однако рост в +2% на Луганщине и Донетчины – в рамках статистической погрешности. Что, к сожалению, не дает нам возможность говорить о позитивном тренде на фоне общего улучшения показателя», – уточнил Лунев.

* Международная организация по миграции (МОМ) проводит национальный мониторинг ВПЛ, начиная с марта 2016 года. Данный отчет включает 16-17 раунды исследования, которые охватывают период март-июнь 2020 года. Было опрошено более 12 тыс. респондентов из числа переселенцев в 24 регионах Украины. Опросы проводились как в виде личного интервью, так и по телефону. Также проведено 10 фокус-групп с переселенцами – с ключевыми информаторами и теми, кто вернулся на неподконтрольную территорию.