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Карантин: Часть Донетчины и Луганщины перешла в «желтую» и «оранжевую» зону (Список)

24.09.20 19:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 24 сентября, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установили новые зоны карантина по распространению коронавируса. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

«С 00:00 28 сентября (в понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней», – написал Немчинов.

Он отметил, что город Киев перешел в «желтую зону».

Часть территорий Донецкой и Луганской областей уже оказались в «оранжевой» и «желтой зоне».

В «оранжевую зону» попал город Угледар Донецкой области.

В «желтую зону» отнесены:

  • города Бахмут, Краматорск, Мирноград, Мариуполь и Славянск, Великоновоселковский, Покровский и Славянский районы Донецкой области;
  • города Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области.

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