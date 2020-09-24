Карантин: Часть Донетчины и Луганщины перешла в «желтую» и «оранжевую» зону (Список)

Сегодня, 24 сентября, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установили новые зоны карантина по распространению коронавируса. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.
«С 00:00 28 сентября (в понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней», – написал Немчинов.
Он отметил, что город Киев перешел в «желтую зону».
Часть территорий Донецкой и Луганской областей уже оказались в «оранжевой» и «желтой зоне».
В «оранжевую зону» попал город Угледар Донецкой области.
В «желтую зону» отнесены:
- города Бахмут, Краматорск, Мирноград, Мариуполь и Славянск, Великоновоселковский, Покровский и Славянский районы Донецкой области;
- города Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области.