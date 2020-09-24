80% – за первый год: В «ДНР» назвали число погибших во время войны

За период вооруженного конфликта в «ДНР» погибло почти 5 тыс. чел. При этом почти 80% жертв пришлось на 2014-2015 годы. Об этом заявила «уполномоченный по правам человека в ДНР» Дарья Морозова.

«С начала боевых действий на территории республики погибло свыше 4,9 тыс. чел.», – сказала она.

Наибольшее количество погибших в «ДНР» зафиксировано в 2014-2015 году. «Это был период ожесточенных боев, когда республика ежедневно подвергалась массированным обстрелам. В указанный отрезок времени погибли более 3,8 тыс. чел. (78% от общего числа жертв, – ред.) В период с 1 января 2016 года по 22 сентября 2020 года в результате военных действий в ДНР погибли более 1,1 тыс. чел. (22%, – ред.)», – уточнила Морозова.

Морозова отметила, что в «ДНР» не разделяют погибших на военных и гражданских. «Даже погибших на фронте мы считаем гражданскими. Ведь это люди, которые до начала конфликта не имели отношения к воинскому делу и специальной подготовки. Это представители мирных профессий – шахтеры, металлурги, слесари, врачи, которым пришлось взять в руки оружие, чтобы защищать свой дом», – пояснила она.

Напомним, при этом по данным ООН, во время конфликта на Донбассе по состоянию на 31 июля 2020 года погибло 3 069 мирных жителей и более 7000 гражданских лиц были ранены. За время действия «режима тишины» на Донбассе с 1 августа международные наблюдатели не зафиксировали жертв среди мирных жителей.