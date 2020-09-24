В Мирнограде закрыли на карантин терапию центральной городской больницы

В Мирнограде (Донецкая обл.) на карантин закрыли терапевтическое отделение центральной городской больницы. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщил городской голова Александр Брыкалов на своей странице в Facebook.

«С 24.09 по 08.10.2020 года терапевтическое отделение Мирноградской центральной городской больницы закрыто на карантин. Госпитализация в отделение больных временно приостановлена», – написал Брыкалов.

По его информации, в терапевтическом отделении Мирноградской ЦГБ на лечении находится 50 больных, из них с заболеванием пневмонией – 44 человека. За последние сутки госпитализированы 7 пациентов.

При этом в инфекционной больнице Мирнограда, которая определена для приема больных COVID-19, заполненность коек составляет с учетом больных пневмонией – 86,6% (без развертывания дополнительных коек), всего на лечении находится 65 пациентов.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 24 сентября в Украине COVID-19 заболели 188 106 человек (83 458 пациентов – выздоровели, 3 372 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 2 767 случаев (выздоровели – 1 470 пациентов, летальных случаев – 53).