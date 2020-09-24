6 оттенков выборов: ЦИК утвердила форму и цвета избирательных бюллетеней

Сегодня, 24 сентября, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила формы и цвета избирательных бюллетеней на местные выборы 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, утверждены следующие цвета избирательных бюллетеней:

голубого цвета – по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета;

светло-зеленого цвета – по выборам депутатов районного совета;

светло-желтого цвета – по выборам депутатов городского совета;

светло-серого цвета – по выборам депутатов районного совета;

кремового цвета – по выборам депутатов сельского, поселкового совета;

светло-розового цвета – по выборам сельского, поселкового, городского головы.

При этом установлено, что избирательные бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстовой частью только с одной стороны.

Напомним, Центральная избирательная комиссия не будет пересматривать ранее утвержденный перечень из 18 территориальных громад на Донбассе, где, по информации Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций, 25 октября невозможно организовать и провести первые местные выборы. Таким образом, голосование не состоится в 10 громадах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и в 8 громадах Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.