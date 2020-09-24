«Путь, обозначенный солью»: На Донбассе появится новый туристический маршрут

Населенные пункты севера Донецкой и Луганской областей охватит новый туристический маршрут, который будет называться «Путь, обозначенный солью». Об этом сообщает «Антикризисный медиа-центр».

Среди основных точек нового маршрута: города Славянск, Соледар, Бахмут, сёла Маяки, Кривая Лука, Торское, Звановка, Александро-Калиново, поселок городского типа Ямполь, а также города Лисичанск и Кременная.

«Соляной» маршурт разрабатывают специалисты из общественной организации «Центр поддержки общественной активности "Крылья"» вместе с участниками из этих городов, поселков и сел. Туристический маршрут создается при поддержке Программы ООН по восстановлению и развитию мира.

К проекту хотят привлечь предпринимателей малого и среднего бизнеса, а также поставщиков услуг по подготовке и продвижению. Кроме этого, планируется наладить коммуникацию между участниками партнерской сети туристического маршрута и усилить сотрудничество между ними. Также подготовят презентационный материал, разработают бренд и создадут информационный веб-ресурс для продвижения маршрута. Предусмотрено и обучение для гидов.

«Маршрут может длиться от нескольких дней. Если человек приехал в Славянск и у него есть два часа, то он увидит столько, сколько есть времени. Если же он приехал с другой стороны, из Константиновки, то у него будет другой маршрут и другие локации. Если же приезжает в Бахмут, то там может на несколько дней остановиться и поездить по маршруту. Наша соляная тема будет придавать силы такому продукту: его будет удобнее рекламировать, представлять на выставках», – рассказала председатель ОО «ЦПОА "Крылья"» Яна Синица.

При разработке маршрута будут акцентировать внимание на геологии Донбасса, в частности, залежах соли и ее добыче в древности; этнографии – преданиях, легендах и сказках о соли; кулинарии, а также сувенирах.

Официально представить «Путь, обозначенный солью» планируют велоквестом.