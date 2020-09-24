Карантин и переселенцы: Доход на члена семьи упал ниже прожиточного минимума

В июне на фоне осложнения ситуации на рынке труда, связанного с карантином, ухудшилось финансовое положение переселенцев. В среднем доход на одного члена семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) составлял 3 350 грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе презентации Отчета национальной системы мониторинга по ВПЛ* за период март-июнь 2020 года сообщила представительница МОМ Ирина Локтева.

«Почти половина респондентов отметила, что денег им хватает только на питание. Отмечу, что во II квартале 2020 года этот показатель увеличился на 4% в сравнении с сентябрем 2019 года», – сказала Локтева.

Есть отличия в оценках респондентов финансового состояния в зависимости от состава семьи. «Так, 70% респонденток из семей с детьми, которые возглавляли женщины, сообщили, что денег им хватает только на питание. Аналогичная ситуация у 2/3 респондентов из семей, состоящих лишь из лиц пожилого возраста. Также 2/3 представителей семей, в которых есть лица с инвалидностью, тоже отметили, что денег хватает только на продукты», – рассказала представительница МОМ.

В апреле-июне среднемесячный доход на одного члена семьи-ВПЛ составлял 3 350 грн. «Это на 281 грн меньше, чем в III квартале 2019 года. И этот показатель ниже, чем фактический прожиточный минимум на 624 грн», – уточнила Локтева.

Количество переселенцев, которым и так приходилось использовать и так ограниченные средства, выросла на треть – с 29% в сентябре 2019 года до 40% в июне 2020 года.

Основным источником дохода у 61% переселенцев является заработная плата. «Но 51% респондентов сообщили, что они также рассчитывают на государственную адресную помощь ("пособие переселенца", – ред.). А 38% респондентов рассчитывают на пенсии, как основной источник дохода», – сказала исследователь.

«Да, адресная помощь для многих является важным источником дохода. Но говоря о социальных выплатах, мы не можем избежать контекста карантинных ограничений. 35% переселенцев сообщили о проблемах с задержкой социальных выплат во время карантина. 28% отметили, что не выходили из дома из-за страха заразиться коронавирусом, а 14% не могли пользоваться общественным транспортом, чтобы доехать до места получения социальной помощи. В этом случае мы говорим больше о людях старшего возраста, которые понимали возможные последствия для их здоровья в связи с заражением COVID-19», – дополнил менеджер программ представительства МОМ в Украине Роман Лунин.

Как сообщалось ранее, во время карантина сократилась занятость переселенцев в большинстве регионах Украины. Однако на востоке страны уровень их трудоустройства вырос.

* Международная организация по миграции (МОМ) проводит национальный мониторинг ВПЛ, начиная с марта 2016 года. Данный отчет включает 16-17 раунды исследования, которые охватывают период март-июнь 2020 года. Было опрошено более 12 тыс. респондентов из числа переселенцев в 24 регионах Украины. Опросы проводились как в виде личного интервью, так и по телефону. Также проведено 10 фокус-групп с переселенцами – с ключевыми информаторами и теми, кто вернулся на неподконтрольную территорию.