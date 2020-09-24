Более 5 миллионов взяток: СБУ раскрыла коррупционную схему на Восточной таможне

В Луганской области Служба безопасности Украины раскрыла вертикально построенную коррупционную схему, на которой руководство Восточной таможни ГФС Украины зарабатывало более 5 млн грн в год. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-служба СБУ.

«В рамках начатого уголовного производства, сотрудники СБУ провели комплекс негласных следственных действий для документации коррупционной схемы. Правоохранители получили доказательства систематического вымогательства таможенниками денег от коммерсантов за проведение таможенного оформления товарных партий в режиме импорт», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, организовали сделку четверо руководителей таможни разного уровня. По их указанию таможенники создавали искусственные препятствия для таможенного оформления грузов. Деньги от импортеров за беспрепятственное таможенное оформление непосредственно получали руководители одного из таможенных постов.

Оперативники спецслужбы установили, что коррупционная схема позволяла руководству Восточной таможни длительное время получать неправомерную выгоду в размере более 5 млн грн в год.

Ключевых участников сделки задержали после получения взятки одним из руководителей таможенного поста дежурной части. Продолжаются неотложные следственные действия.