Школьники не обязаны проходить тест или приносить справку о состоянии здоровья после самоизоляции, – МОН

После прохождения самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 учащиеся не обязаны проходить тест и предоставлять в школу справку о состоянии здоровья. Об этом говорится в разъяснении Министерства образования и науки Украины, опубликованном сегодня, 24 сентября.

«Ученики, их родители и другие законные представители не обязаны предоставлять в учреждения общего среднего образования документальные подтверждения о состоянии здоровья учащихся для продолжения обучения после самоизоляции», – говорится в сообщении.

В МОН напомнили, что согласно постановлениям правительства и Главного государственного санитарного врача, для лиц, имевших контакт с больным COVID-19, срок самоизоляции составляет 14 дней. В случае подтверждения СОVID-19 у одного из учеников, остальные дети из соответствующего класса или группы отправляются на самоизоляцию.

«В то же время соответствующие акты не предусматривают ограничений по посещению заведений общего среднего образования в "зеленой", "желтой" или "оранжевой" зонах учениками, которые не являются больными, у которых отсутствуют какие-либо признаки или симптомы заболевания, в частности СОVID-19, и которые находились на самоизоляции исключительно из-за контакта с больным COVID-19», – разъяснили в министерстве.

Также в МОН отметили, что после истечения срока самоизоляции для указанной категории учащихся не предусмотрено обязательное проведение лабораторных тестов, в том числе методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа (ИФА).

«Соответственно, законодательство Украины не определяет обязанность учеников, их родителей и иных законных представителей подавать в учреждения общего среднего образования любые документальные подтверждения (справки, заключения и т.д.) о состоянии здоровья учащихся для продолжения ими обучения после завершения самоизоляции», – заключили в МОН.