RU
Все новости

Медучреждения Донбасса по COVID-19 профинансированы на 55% от годовой суммы

24.09.20 21:13
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Медучреждения Донбасса, которые обслуживают пациентов с COVID-19 или подозрением на заболевание, получили уже 55% от запланированных на 2020 год средств. Об этом сегодня, 24 сентября, «Донецким новостям» сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

Речь идет о 149 специализированных медучреждениях, которые предоставляют специализированную, экстренную и медпомощь при COVID-19.

На 2020 год в рамках Программы медицинских гарантий они заключили с НСЗУ договоры на более 13 млрд грн.

На сегодняшний день ситуация следующая:

  • в Донецкой области 110 учреждений заключили договоры на 2,8 млрд грн, уже получили 1,53 млрд грн (55% от запланированной суммы);
  • в Луганской области 39 учреждений заключили договоры на 1,05 млрд грн, уже получили 582,6 млн грн (55%).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк