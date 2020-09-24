Медучреждения Донбасса по COVID-19 профинансированы на 55% от годовой суммы

Медучреждения Донбасса, которые обслуживают пациентов с COVID-19 или подозрением на заболевание, получили уже 55% от запланированных на 2020 год средств. Об этом сегодня, 24 сентября, «Донецким новостям» сообщили в Национальной службе здоровья Украины.
Речь идет о 149 специализированных медучреждениях, которые предоставляют специализированную, экстренную и медпомощь при COVID-19.
На 2020 год в рамках Программы медицинских гарантий они заключили с НСЗУ договоры на более 13 млрд грн.
На сегодняшний день ситуация следующая:
- в Донецкой области 110 учреждений заключили договоры на 2,8 млрд грн, уже получили 1,53 млрд грн (55% от запланированной суммы);
- в Луганской области 39 учреждений заключили договоры на 1,05 млрд грн, уже получили 582,6 млн грн (55%).