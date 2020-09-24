Медучреждения Донбасса по COVID-19 профинансированы на 55% от годовой суммы

Медучреждения Донбасса, которые обслуживают пациентов с COVID-19 или подозрением на заболевание, получили уже 55% от запланированных на 2020 год средств. Об этом сегодня, 24 сентября, «Донецким новостям» сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

Речь идет о 149 специализированных медучреждениях, которые предоставляют специализированную, экстренную и медпомощь при COVID-19.

На 2020 год в рамках Программы медицинских гарантий они заключили с НСЗУ договоры на более 13 млрд грн.

На сегодняшний день ситуация следующая: