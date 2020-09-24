Цены на Донетчине: Хорошо подешевели овощи, но подорожали яйца

На подконтрольной части Донецкой области в августе по сравнению с июлем цены не изменились. При этом с начала года повысились на 1,6%, а за год – на 3,1%. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили в Главном управлении статистики Донецкой области.

В августе продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 1,4%.

В частности, зафиксировано снижение цен по сравнению июлем:

на овощи – на 17%;

фрукты – на 7%;

чай – на 2%;

кисломолочную продукцию – на 2%;

масло – на 1,5%;

кондитерские изделия из сахара, шоколад, кофе – менее чем на 1,4%.

При этом за месяц подорожали:

яйца – на 11%;

мясо птицы – на 3%;

рыба и продукты из рыбы – на 2%;

подсолнечное масло – на 2%;

свинина и говядина – менее чем на 1%.

С начала года больше всего подорожали:

фрукты – на 57%;

гречневые крупы – на 48%;

говядина – на 8%;

рис – на 7%;

макаронные изделия – на 6%;

хлеб – на 4%.

Однако в сравнении с декабрем 2019 года, стали ниже цены:

на овощи – на 23%;

яйца – на 19%;

мясо птицы – на 12%;

шоколад – на 4%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в августе повысились по сравнению с предыдущим месяцем в среднем на 5%, против декабря 2019 года – снизились на 1,5%.

Природный газ за месяц подорожал на 35%, по сравнению с декабрем 2019 года – подешевел на 8%. С начала года оставались без изменений цены и тарифы на содержание домов и придомовых территорий, электроэнергию, горячую воду, отопление. Однако водоснабжение подорожало на 6%, канализация – на 13%.

Цены на горюче-смазочные материалы выросли в августе по сравнению с июлем на 2,6%, по сравнению с декабрем-2019а – снизились на 17%.

Напомним, что в Донецкой области в июле средняя зарплата составила 13 071 грн. За месяц она выросла на 5%, а за год – на 9%.