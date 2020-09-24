Не могли оплатить: Во время карантина жилье сменили почти 50% переселенцев

89% переселенцев называют наличие жилья главным условием интеграции в местные громады. Для 38% респондентов отсутствие собственного жилья является главной проблемой. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе презентации Отчета национальной системы мониторинга по ВПЛ* за период март-июнь 2020 года сообщил менеджер программ представительства МОМ в Украине Роман Лунин.

Так, по состоянию на июнь 60% переселенцев все еще проживали в арендованном жилье, из них:

45% переселенцев арендовали квартиры;

10% – дома;

5% – комнаты.

Лунин отметил, что больше половины ВПЛ арендуют жилье, неимея подтверждающих документов об этом. «Это усиливает риски попасть в ситуацию мошенничества или риски потери жилья переселенцами», – подчеркнул он.

27% переселенцев сообщили, что они попадали в ситуацию риска потерять арендованное жилье из-за невозможность оплатить арендную плату. «Почти половина ВПЛ (48%) ынуждены были менять жилье в связи с тем, что не могли дальше оплачивать высокую арендную плату», – добавил Лунин.

Как сообщалось ранее, во время карантина сократилась занятость переселенцев в большинстве регионах Украины. Однако на востоке страны уровень их трудоустройства вырос. За этот период доход на члена семьи упал ниже фактического прожиточного минимума.

* Международная организация по миграции (МОМ) проводит национальный мониторинг ВПЛ, начиная с марта 2016 года. Данный отчет включает 16-17 раунды исследования, которые охватывают период март-июнь 2020 года. Было опрошено более 12 тыс. респондентов из числа переселенцев в 24 регионах Украины. Опросы проводились как в виде личного интервью, так и по телефону. Также проведено 10 фокус-групп с переселенцами – с ключевыми информаторами и теми, кто вернулся на неподконтрольную территорию.