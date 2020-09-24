Коронавирус на Донетчине: Одна смерть и 84 заболевших (Карта)

Сегодня, 24 сентября, в Донецкой области еще одна смерть от коронавируса – скончалась 70-летняя жительница Константиновки. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Отметим, что все предыдущие дни в регионе также фиксировались летальные случаи: 19 сентября – 5 чел., 20 сентября – 5 чел, 22 сентября – 2 чел., 23 сентября – 1 чел.

Также сегодня COVID-19 в области диагностировали у 84 человек, в том числе в 8 детей и 2 медработников:

25 – в Краматорске (3 ребенка);

9 – в Славянске (1 ребенок);

9 – Бахмуте (1 ребенок);

8 – в Марьинском районе;

7 – в Мирнограде (1 ребенок);

6 – в Мариуполе;

5 – в Торецке;

4 – в Угледаре;

4 – в Покровском районе (2 ребенка);

2 – в Соледарской ОТГ;

2 – в Ясиноватском районе;

1 – в Светлодарске;

1 – в Лиманской ОТГ;

1 – в Мангушском районе.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 851 случай COVID-19, из них:

выздоровели – 1 494 человека;

на лечении – 1 303 пациента;

летальных случаев – 54.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 24 сентября в Украине COVID-19 заболели 188 106 человек (83 458 пациентов – выздоровели, 3 372 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 2 767 случаев (выздоровели – 1 470 пациентов, летальных случаев – 53), Луганской области – 843 случая (выздоровели – 442 пациента, летальных случаев – 8).

В «ДНР» – 3 146 случаев коронавируса (выздоровели – 1 990 человек, летальных случаев – 180). В «ЛНР» – 890 заразившихся (выздоровели – 736 человек, летальных случаев – 29).