Коронавирус на Донетчине: Одна смерть и 84 заболевших (Карта)

Сегодня, 24 сентября, в Донецкой области еще одна смерть от коронавируса – скончалась 70-летняя жительница Константиновки. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
Отметим, что все предыдущие дни в регионе также фиксировались летальные случаи: 19 сентября – 5 чел., 20 сентября – 5 чел, 22 сентября – 2 чел., 23 сентября – 1 чел.
Также сегодня COVID-19 в области диагностировали у 84 человек, в том числе в 8 детей и 2 медработников:
- 25 – в Краматорске (3 ребенка);
- 9 – в Славянске (1 ребенок);
- 9 – Бахмуте (1 ребенок);
- 8 – в Марьинском районе;
- 7 – в Мирнограде (1 ребенок);
- 6 – в Мариуполе;
- 5 – в Торецке;
- 4 – в Угледаре;
- 4 – в Покровском районе (2 ребенка);
- 2 – в Соледарской ОТГ;
- 2 – в Ясиноватском районе;
- 1 – в Светлодарске;
- 1 – в Лиманской ОТГ;
- 1 – в Мангушском районе.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 851 случай COVID-19, из них:
- выздоровели – 1 494 человека;
- на лечении – 1 303 пациента;
- летальных случаев – 54.
На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 24 сентября в Украине COVID-19 заболели 188 106 человек (83 458 пациентов – выздоровели, 3 372 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 2 767 случаев (выздоровели – 1 470 пациентов, летальных случаев – 53), Луганской области – 843 случая (выздоровели – 442 пациента, летальных случаев – 8).
В «ДНР» – 3 146 случаев коронавируса (выздоровели – 1 990 человек, летальных случаев – 180). В «ЛНР» – 890 заразившихся (выздоровели – 736 человек, летальных случаев – 29).