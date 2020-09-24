«Можно найти себя в жизни»: В «ЛНР» продолжают готовить школьников к войне (Фото)

В «ЛНР» члены незаконных вооруженных формирований продолжают проводить военную подготовку в колледжах и школах в рамках проекта «Доброволец».

Так, в Луганске провели практические занятия по военной подготовке для учащихся колледжей, передают местные интернет-ресурсы.

Организаторы отметили, что основной целью мероприятия является «обучение их основам военно-прикладных видов спорта».

«Эти ребята в скором будущем будут строить нашу республику, поэтому очень важным параграфом для нас является идеологическая и просветительская работа. Потому что на сегодня очень серьезные поползновения идут со стороны западных сил, и мы считаем нашим долгом передать ребятам нашу историю, научить их анализировать, чтобы они понимали суть политических процессов, которые происходят в мире», – заявил координатор проекта «Доброволец» Алексей Ковалев.

Аналогичные тренировки прошли с подростками в Краснодоне (после декоммунизации – Сорокино). Активистов испытывали на оказание первой медицинской помощи, знании истории, по физподготовке.

Ученица Краснодонской школы №2 Ангелина Комисарова отметила, что ей «нравится патриотический смысл этого проекта, где можно проявить себя и… найти себя в жизни».

В конце мероприятия школьники приняли «присягу добровольца».

Также аналогичные мероприятия проводятся в Перевальске.

Напомним, в «ЛНР» запустили движение «Доброволец», в рамках которого молодежь в том числе подготавливают к военной деятельности. Начали процесс с детских домов.