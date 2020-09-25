В «ДНР» будут штрафовать водителей за отсутствие «полиса» ОСАГО: Сроки и суммы

В «ДНР» наказывать за отсутствие «полиса» ОСАГО решили с 1 декабря. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Депутаты» внесли изменения в «закон» «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», отложив до 1 декабря 2020 года «вступление в силу» норм ОСАГО для автовладельцев.

«Переносятся сроки наступления административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО на 1 декабря», – уверяют в «республике».

Теперь «закон» направят на подпись «главе ДНР», а затем он вступит в силу после опубликования на местных интернет-ресурсах.

За управление автомобилем водителем, не указанным в страховом «полисе», а также нарушение сроков приобретения полиса в «ДНР» предусмотрены штрафы в размере 500 руб. (192 грн по местному курсу на 25.09.2020) и 800 руб. (308 грн) соответственно.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» вступил в силу «закон» «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Также в «республике» назвали тарифы. «Страховой полис» можно оформить в отделениях «Почты Донбасса», это уже сделали почти 6,5 тыс. человек. Кроме того в «ДНР» появилась страховая компания, которая выдает «полисы» ОСАГО.