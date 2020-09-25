Будут пропускать до 15 тысяч человек: Новый КПВВ на Луганщине готовят к открытию (Фото)

В городе Счастье, что на Луганщине, продолжается строительство дополнительного пункта пропуска через линию разграничения сторон. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Строительство дополнительного пункта пропуска осуществляется в два этапа. Сначала обустраивается пешеходное сообщение, потом – автомобильное. К строительству КПВВ привлечен личный состав Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, а также представителей военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, рабочих Попаснянского районного водоканала и региональной службы автомобильных дорог.

Сейчас продолжается строительство дорожной сети и ремонт моста через реку Северский Донец, уже расчищена площадка для развертывания сервисной зоны. Кроме того, на отведенный участок доставлены и установлены 3 мобильных жилых модуля.

Помощь в сооружении КПВВ предложили и различные международные гуманитарные организации. При их поддержке на новом пункте пропуска будут обустроены санитарные зоны, медицинские модули, пункты предоставления административных услуг, пункт обогрева и палатки для отдыха лиц, пересекающих КПВВ.

Открытие нового КПВВ «Счастье» запланировано на 10 ноября 2020 года. Ожидаемая пропускная способность нового пункта въезда-выезда – 10-15 тыс. человек и 3-5 тыс. транспортных средств в сутки.

Как сообщалось ранее, 8 июля на заседании Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность по открытию пунктов пропуска «Луганск – Счастье» и «Первомайск – Золотое». Это будут первые автомобильные пункты пропуска. С 2014 года между «ЛНР» и подконтрольной Украине частью Луганщины действует только один пункт пропуска, пеший – КПВВ «Станица Луганская». Украинская сторона планирует, что новый КПВВ в Счастье должен быть готов к открытию 10 ноября текущего года.