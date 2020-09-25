Как передачку на СИЗО принес: В Луганске клиентов «банка» встречают охранники с автоматами

В неподконтрольном украинским властям Луганске местные жители обсуждают отношение к клиентам в «банке». Комментариями люди делятся в соцсетях.

Постоянные очереди – в разных отделениях «банка» по городу. «Квартал Лиховида, 2б в Луганске. В этом злополучном отделении постоянные очереди, люди в жару и в мороз всегда стоят толпами. Замените начальство или добавьте сотрудников… Так во всех отделениях... На кв. Шевченко точно так же обстоят дела... Возле храма на Городке – то же самое… По всей ЛНР так, отделений мало, все экономят на людях… То в сараях каких-то, то в отжатых, грязюка, ремонты в банках не делают, уборщиц тоже нет! А нас вообще за людей не считают… Героев Сталинграда – вечные очереди», – пишут луганчане.

«Это потому, что очередь в отделение не пускают. Внутри один человек только ожидающий. А рядом еще и на паспорта подают. Люди пошлины оплачивают… Я вас умоляю, это традиция ЛНР: выстоять очередь… На Заречном постоянно так... Начальству все равно... Властям пох**. Никто не будет изменять традициям… Все это похоже на воспитание. Чтоб рабы знали свое место… Я как не пойду в банк этот, они блин, цифры на экране не видят, их еще динозавры печатать учили… Это вы в Жовтневом РОВД не были. Там очереди жуткие. В любую погоду. Мне повезло, получала паспорт в жару… А паспортный стол, жуть, там неделю стоять, чтоб какие-то манипуляции совершить», – отмечают жители Луганска.

Также местных жителей возмущает отношение сотрудников «банка», в том числе вооруженных автоматами охранников.

«Как-то проходил мимо, ситуация: пожилая женщина еще не успела поставить ногу на ступеньку, как вылетает тело с калашом, куда? Платить. За что? Коммуналку. Как платить будете? Наличкой. Короче, чуть ли не биографию ему рассказала. Ребята, в моем понимании, банк – это где вас встречают приветливые лица, предлагают кофе, чай, потому как ты им деньги принес. А здесь как передачку на СИЗО принес. Охранник банка – это человек, которого клиент вообще замечать не должен», – рассказывает луганчанин.

«На минуточку, банк за услуги плату берет со многих платежей, которые направляются на расходы банка, в том числе и зарплату. Тарифы на услуги для юрлиц соответствуют тарифам в банках России, где с порога встречают приветливо. Студенты перед началом учебного года оплачивали за учебу немалые суммы, при этом их, этих студентов и их родителей, встречал "добродей" с оружием. И с каждой этой суммы шла большая часть на зарплату», – отмечает еще один житель Луганска.

В защиту «банка» также есть отзывы, но они единичны. «Проходила мимо бывшего кафе Снежинка. Там есть отделение банка, напротив парка Шевченко, два человека было на 3 открытых кассы, в четвертом часу дня. Охранник не выбегает, а когда мы зашли, предложил одеть масочку, именно предложил. Спросил цель посещения, попросил минутку подождать, предложив присесть. И как только кассир вернулась в кассу, попросил пройти к ней. И кассир тоже быстро и правильно платеж провела. Все отлично, только далеко от дома», – рассказывает луганчанка.

«Можно подумать, вы сотрудникам на личные нужды эти деньги приносите», – пишет еще одна местная жительница.

При этом большинство людей считают, что уровень обслуживания стоит повысить. «Открою тайну: ни в России, ни в Украине, тем более, в столицах государств, люди не несут в банк деньги на личные нужды сотрудников. Но парадокс: везде встречают радостно и с улыбкой, а не с АКМ наперевес!... Клиенты, пользуясь услугами банка, в том числе платят разные комиссии, из которых сотрудники получают зарплату. И нужно работать, а не на перекуры бегать. Клиенты не должны как стадо вот так вот стоять в банк», – пишут луганчане.