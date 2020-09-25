Шел с рыбалки: В ОБСЕ рассказали о ранении мужчины в результате взрыва в Саханке

В неподконтрольной украинским властям Саханке (Донецкая обл.) 58-летний мужчина получил ранения в результате детонации взрывного устройства. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 24 сентября.

Ранения мужчина получил утром 17 сентября.

«18 сентября медработники в больнице в н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 102 км к юго-востоку от Донецка) сообщили членам патруля Миссии, что 17 сентября к ним доставили мужчину с множественными ранениями нижней части тела (включая травматическую ампутацию правой голени), что по признакам соответствовало травмам от взрыва мины», – говорится в отчете.

По словам медиков, после хирургической операции мужчину перевезли в больницу в Донецке.

«23 сентября наблюдатели разговаривали по телефону с женщиной, которая представилась женой потерпевшего и рассказала, что утром 17 сентября, возвращаясь с рыбалки с близлежащего озера на западной окраине Саханки, ее 58-летний муж наступил на взрывное устройство и получил множественные ранения, и добавила, что в настоящий момент он находится в больнице в Донецке», – говорится в отчете.