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В Украине за сутки зафиксировали 3 565 новых случаев COVID-19

25.09.20 09:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 3 565 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«25 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 191 671 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 3 827 летальных, 85 133 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 3 565 новых случаев. За сутки выписаны 1 675 пациентов», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксирован 2 851 случай COVID-19, в Луганской – 894 случая.

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