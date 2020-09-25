Разминирование Луганщины: Пиротехники изымают десятки мин и снарядов

На Луганщине продолжаются работы по разминированию. В частности, за минувшие сутки, 24 сентября, пиротехники ГСЧС обследовали 7,49 га местности в Попаснянском и Станично-Луганском районах области и изъяли несколько десятков артснарядов и почти 20 минометных мин. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 24 сентября, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было обследовано 7,49 га территории области в Попаснянском и Станично-Луганском районах, где обнаружены и изъяты 43 артиллерийских снаряда, 19 минометных мины, 7 гранат и 1 467 патронов», – говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках реализации совместного проекта ГСЧС и Датского совета по делам беженцев / Датской группы по разминированию, по очистке (разминированию) загрязненной взрывоопасными предметами территории Луганщины, обследованы 0,084 га в Попаснянском районе, где выявлены и переданы под охрану Национальной гвардии 5 артиллерийских снарядов.