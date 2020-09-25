Сводка из зоны ООС за 24 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 24 сентября, со стороны НВФ зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей. Так, режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, совершив выстрел из ручного противотанкового гранатомета в сторону украинских позиций вблизи Каменки. Выстрел был неприцельным, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 25 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

На момент публикации «ДНР» и «ЛНР» не представили своего видения ситуации на линии фронта.