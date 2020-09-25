Ситуация в Донецке: От вирусной пневмонии умерла учитель гимназии, студентов выселяют из общежитий

В неподконтрольном украинским властям Донецке в учебных заведениях ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом местные жители пишут в соцсетях.

Так, родители школьников в Донецке сообщают о том, что детям становится плохо, повышается до 37,2 температура. Врачи ставят ОРВИ, тесты не делают. При этом хорошие погодные условия заставляют дончан сомневаться в таком количестве заболевших ОРВИ.

В вузах некоторые группы переводят на самоизоляцию. В частности, «республиканский» «Донецкий национальный технический университет» перевел на самоизоляцию две группы третьекурсников. Те, кто жил в общежитиях, отправляются домой.

Также сами студенты сообщают о том, что коронавирус был подтвержден у одного из преподавателей – у которого были обширные контакты.

Кроме того, в соцсетях сообщают о том, что 23 сентября от пневмонии умерла преподаватель донецкой гимназии, номер не называется. Женщина была на работе, ей стало плохо – положили в больницу. Подтвердилась пневмония вирусной природы, результатов тестов на коронавирус еще нет.

Напомним, в «ДНР» остается напряженной ситуация с коронавирусом в вузах.