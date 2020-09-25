В «Л-ДНР» сообщают об очередных смертях пациентов с коронавирусом

В «ДНР» зафиксированы 3 211 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в «ЛНР» – 906 случаев. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщают пресс-служба «минздрава ДНР» и пресс-служба «минздрава ЛНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 24 сентября, выявлены 65 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрированы 2 летальных случая – женщины в возрасте 38 и 96 лет», – уверяют в «ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 25 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 3 211:

на лечении – 1 002 пациента,

выписаны – 2 027 человек,

летальных случаев – 182.

«По состоянию на 25 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывшего из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – сообщают в «ДНР».

В «ЛНР», как утверждают в пресс-службе «минздрава ЛНР», медики зарегистрировали 890 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки зарегистрированы 2 летальных случая от COVID-19.

Всего по состоянию на 9:00 25 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 906: