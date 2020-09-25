В Донецке резко подскочили цены на подсолнечное масло, – соцсети

В неподконтрольном украинским властям Донецке резко подскочили цены на подсолнечное масло. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Жители Донецка рассказывают, что сегодняшние цены на оптовых продуктовых базах значительно выше тех, что были еще несколько дней назад. В частности, «Золотой кувшин» (2 л), который недавно стоил 146 руб. (56 грн по местному курсу на 25.09.2020), сейчас стоит 176 руб. (68 грн) – это самый дешевый вариант на опте. Литровая бутылка масла подорожала с 73 руб. (28 грн) до 87 руб. (33 грн).

Дончане связывают это с плохим урожаем в РФ и небольшим выбором в «ДНР». Также жители Донецка предполагают, что стоит ожидать значительного роста цен на масло в рознице.

При этом в соцсетях ряд жителей подконтрольной Донетчины также сообщают о подорожании: в частности, житель Славянска за 1 л отдал 28 грн (это не оптовая, а розничная цена), в то время как прежняя стоимость была меньше.

Как отмечают пользователи соцсетей, в украинских супермаркетах – большой выбор от разных производителей, поэтому можно купить подсолнечное масло и дешевле, и дороже (в том числе и за 42 грн за литр).

Напомним, по данным Главного управления статистики в Донецкой области, на подконтрольной части Донетчины в августе по сравнению с июлем подсолнечное масло подорожало на 2%.