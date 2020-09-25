Автоматы, пистолет-пулемет и 7 сабель: У жителя Донетчины изъяли арсенал оружия

Во время обыска в доме 44-летнего жителя Мирнограда (Донецкая обл.) полицейские обнаружили 7 единиц стрелкового оружия, 3 гранаты, 7 сабель и 90 патронов. По факту незаконного хранения оружия открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«В результате обыска полицейские обнаружили автомат "Шмайсер", пистолет-пулемет Шпагина, автомат Калашникова, винтовку Мосина-Нагана, пистолет МР-365 К, пистолет "Магнум", револьвер системы Нагана, семь сабель, три гранаты РГД-33 и 90 патронов», – говорится в сообщении.

Оружие изъято и направлено на экспертизу. В отношении мужчины открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.